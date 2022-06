Klimatická žaloba uspěla. Podle soudu stát nesnižuje emise dostatečně

Klimatické závazky České republiky vycházejí hlavně z Pařížské dohody, v budoucnu by se opatření měla řídit evropskou strategií Fit for 55, která usiluje o snížení celounijních uhlíkových emisí o 55 % do roku 2030. Ministerstva ale upozornila, že z Pařížské dohody nevyplývají žádné konkrétní postihy a že plnění strategie Fit for 55 je v průběhu.