Komentář: Na českých dálnicích stopadesátkou? Možná na konci století

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) předpokládá, že první úseky, na kterých bude možné zvýšit rychlost z nynějšího maxima 130 až na 150 kilometrů v hodině, se na českých dálnicích objeví do dvou let. Do legislativy možnost zrychlení na nejmodernějších částech dálnic přináší novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, kterou ve středu schválili poslanci. Pokud normu podpoří i Senát a prezident, měla by vejít v platnost 1. ledna příštího roku. Kupka řekl, že zavedení změny bude i na nejmodernějších částech dálnic podmíněno připraveností telematiky snižovat povolenou maximální rychlost v závislosti na počasí, zhoršení viditelnosti či jiném ztížení jízdy.