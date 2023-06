Komentář: Ševčík padl. Teď ještě zrušit celou fakultu

To ale musí být jen první krok, byť důležitý. Pokud chce vedení Vysoké školy ekonomické zachránit svou i školní reputaci, musí si teď položit jedinou otázku: Má po devíti letech Ševčíkova děkanování vůbec smysl zkoušet Národohospodářskou fakultu oživit? Nebude lepší ji rovnou zrušit, rozdělit či nahradit?

Ševčík kdysi vyhlášenou fakultu dokázal v podstatě úplně zlikvidovat. To nejsou dojmy, to dokazují jasná fakta. Především – o „pošpiněnou“ fakultu nemají zájem studenti. Podle výroční zprávy VŠE dramaticky propadl jejich počet. Dnes je jich jen polovina ve srovnání s rokem 2010, kdy se Miroslav Ševčík poprvé stal děkanem. Fakulta přitom za jeho působení zmírňovala podmínky pro přijetí, aby přilákala i méně nadané uchazeče. Ani to nepomohlo.