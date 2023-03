Komentář: Tichá, ale radikální revoluce. Fast foody kupují myčky nádobí

Věřme, že i fast foody v Česku nasednou co nejdřív na novou francouzskou gastrovlnu. Jídlo tam sice pořád servírují nikoliv na stříbře, nýbrž v plastu. Zásadní je, že jde o tak trochu jiný plast. O svého druhu nádobí. Rychlá občerstvení musela nakoupit myčky, a tácky na hamburgery tak rotují celý den mezi zákazníky stejně jako v lepších restaurantech porcelánové talíře.

Může se to zdát jako banalita. Přitom jde o převratnou změnu.

Při hledání náhrady za jednorázové plastové výrobky je třeba dát podle Hynka Beneše z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd přednost opakovatelně použitelným materiálům, kdekoliv je to možné. Jednorázové papírové či dřevěné věci nepovažuje za ekologické.

Čímž se oklikou dostáváme do dnešní Francie. V McDonald’s tam nyní čerstvě servírují v tvrdém a omyvatelném plastu kromě burgerů nebo hranolků také saláty a nápoje. Opakovaně používat se dají i příbory. A espresso se dokonce pije z hrnečku, jak popsal server Ekonews. „Papírová krabička v Česku naproti tomu putuje po dojedení hranolek do koše. A pak do spalovny či na skládku. Na recyklaci je totiž většinou příliš mastná nebo špinavá.“