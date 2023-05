Komentář: Vláda ničí noviny. Hvězdné chvíle deníků voněly tabákem a vývojkou

Přesto nebo právě proto jsem přesvědčen, že je jejich osud zpečetěn už minimálně deset, spíše patnáct let. Čtvrteční zbytečný a racionálně neodůvodnitelný vládní daňový kopanec by ale pochopitelně pád ještě o něco urychlil.

Projděme se proto nyní s jistou pietou pamětí a připomeňme si historii denních listů, jež je posunula do dnešního stavu. Ambicí tohoto textu není analyzovat propady prodejů nebo potíže s tenčící se inzercí.

Hodlám – vycházeje částečně z glosy, kterou jsem před třinácti roky psal do MF Dnes – připomenout, jak fascinujícím technologickým vývojem noviny prošly. Evolucí, která je přivedla do dnešní fatální situace.

Ještě před deseti roky věřila většina mediální obce, že do roku 2050 přežijí tři hlavní papírové listy. Dnes si to už, míním, nemyslí nikdo. Zůstane-li jeden, bude to zázrak. Formálně i obsahově bude patrně vypadat úplně jinak než dnešní noviny.