Komentář: Z maturantů se nesmí stát jen cvičení králíci

Musel by se stát zázrak, aby závěrečná zkouška rozvíjela moderní dovednosti v podobě kritického myšlení, podnikavosti nebo práce se zdroji informací a zároveň se skládala z pouhého zkoušení zapamatovaného učiva. Pokud chceme u zkoušky ověřovat dovednosti pro přežití v moderním světě, musíme ji tomu náležitě přizpůsobit. Seznamy, co by měl současný maturant umět, a příklady postupů, jak toho dosáhnout, existují. Tak s chutí do toho.