Komoru s klenoty otevřeli na žádost Hradu už loni, nestandardně a bez klíčníků

„Poprvé za desítky let vyjmou klenoty tajně, v noci, bez klíčníků, aby udělali pár fotografií tři měsíce před tím, než klenoty stejně veřejně vystaví? Mně osobně to přijde zvláštní,“ uvedl šperkař Jiří Belda pro web HlídacíPes.org .

K akci nebyl přizván ani již zmíněný Jiří Belda, jehož rodina je s korunovačními klenoty úzce provázaná už od 60. let a dohlíží na jejich dobrý stav. Zástupci rodiny byli až do října minulého roku přítomni u každého vyjmutí klenotů.

Podle Jiřího Beldy je ale situace trochu jiná. Bylo totiž ověřeno pouze to, že je v koruně dutina, nikoliv že je v ní trn. Rentgen navíc není schopen zaznamenat organický materiál. To následně potvrdil i Novák, který pro web HlídacíPes.org uvedl, že zařízení, které by dovedlo zjistit přítomnost organického materiálu, není mobilní, a muselo by tedy dojít k přesunu klenotů.