Korupce v autoškole: Policie má komisaře. Teď jde po novopečených řidičích

Poté, co se policisté minulý týden zadrželi a obvinili pět osob - provozovatele autoškoly a zkušební komisaře, kteří se nechali uplácet - začnou kriminalisté hledat novopečené držitele řidičských průkazů.

Zdroje uvedly, že právě do této kanceláře policie nainstalovala kameru, a tak mohla zdokumentovat, že zájemci o řidičský průkaz závěrečné testy obsahující 25 otázek vůbec nevyplňovali. Dělali to za ně právě zkušební komisaři - podle policie právě za poskytnutý úplatek.

To potvrdil také jeden z provozovatelů autoškoly Lukáš Čičmanec, podle něhož není provoz autoškoly ani po policejní razii a obviněních omezen.

Jeho otec Ladislav Čičmanec, který autoškolu také provozuje, je mimo jiné předsedou jabloneckého fotbalového svazu a loni dokonce - bez úspěchu - kandidoval do výkonného výboru Fotbalové asociace ČR.

Tanvaldský úřad zatím s podezřelou a vyšetřovanou autoškolou nezahájil ani řízení o odebrání licence. Tajemník úřadu Richard Seidel to zdůvodnil tím, že neobdrželi podnět od policie.

Minulý týden v úterý policie zadržela pět lidí kvůli fiktivně vydávaných potvrzení o vykonání zkoušek odborné způsobilosti potřebných k získání řidičského průkazu. Do akce byla nasazena také zásahová jednotka, protože jeden z obviněných vlastní zbrojní průkaz a má několik střelných zbraní. Detektivové je obvinili ze zneužití pravomoci úřední osoby a zločinu přijetí úplatku. Policie pro ně však vazbu nežádala a tak je poté propustila na svobodu.

Mluvčí Libereckého kraje Filip Trdla upozornil na to, že pouhé obvinění jednatele autoškoly není důvodem k zahájení řízení o odnětí registrace. „Je třeba znát konkrétní důvody, zda byly opakovaně nebo hrubým způsobem porušeny povinnosti stanovené zákonem,“ uvedl Trdla.

Místopředseda Asociace autoškol ČR Jiří Novotný uvedl, že podobný případ je za posledních několik let ojedinělý. „Nestalo se to poprvé, ale za poslední dobu jsme to určitě nezaznamenali. Šlo v tomto případě o selhání jednotlivce,“ doplnil Novotný.