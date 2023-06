Koupila byt za 80 tisíc korun. Stal se z toho horor, říká majitelka

„Nejsou tam ani popelnice, ani autobus tam už nestaví, je to opuštěné. Vchody zazdili bílými tvárnicemi. Ale dva jsou už rozbité. Stejně se tam zase někdo dostal. Bylo vidět, že v baráku hořelo ve čtvrtém nebo pátém patře,“ shrnuje aktuální stav nemovitosti.

Dalších zhruba 70 tisíc korun investovala do základní rekonstrukce: vymalovala, dovezla starší ale funkční kuchyňskou linku, opravila elektrické rozvody a byt vybavila bezpečnostními dveřmi.

Nákup bytu v Janově byl čistě pragmatický. „Hledala jsem byt, na který finančně dosáhnu, a byla jsem domluvená, že známý si ho odkoupí v rámci podnájmu. Měla jsem s ním dokonce takovou smlouvu, že nájem se bude počítat do splátek a až to zaplatí, tak byt na něj bezúplatně převedu,“ vysvětluje.

Příliš nízká částka jí úplně podezřelá nebyla. „Takhle tam ty byty stály. Proto to právě kupovali různí spekulanti, kteří skupovali byty a dávali tam sociálně slabé,“ říká.

Zároveň ale dodává, že se před koupí na místo se známým zajela podívat. V obrysech tedy věděla, do jakého místa míří.

„Už to byla sociálně vyloučená lokalita. Ptala jsem se, jestli to známému nevadí, a on říkal, že ne, že není žádný rasista. Bydlelo se tam ještě normálně, vše bylo funkční,“ říká a funkčním myslí, že v domě fungoval výtah, bydleli v něm lidé, tekla voda a topilo se a svítilo. Nájemník tak podle seniorky v domě několik měsíců bydlel relativně spokojeně.