Lidé zkouší, jak by vypadali jako Barbie či Ken. Úřady před aplikací varují

Odborníci přitom upozorňují, že by si lidé před použitím každé takové aplikace měli dobře rozmyslet, zda vědí, komu a na co posílají své údaje.

„Není to nějaké nebezpečí, které by hrozilo, že vám teď hned někdo vykrade účet, ale sdělování informací o sobě je vždy rizikové. Minimálně to může vést k tomu, že se některé informace využijí k cílení reklamy,“ řekl Seznam Zprávám šéfredaktor portálu lupa.cz David Slížek.