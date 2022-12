Málo topit se nemusí vyplatit, varují lékaři

Doplňuje pak, že v hermeticky uzavřených domovech, kde se málo větrá, hrozí také riziko vzniku plísní. „Obecně je to tak, že když má někdo plastová okna, má zateplený a uzavřený dům, vůbec nevětrá a vaří, nepoužívá digestoř, tak se v domě sráží vlhko a je větší riziko plísní,“ popisuje.

Při významném snížení teploty vzduchu v místnosti může docházet ke zvýšené kondenzaci vzdušné vlhkosti, a tím i ke vzniku plísní na stěnách uvnitř budov. Relativní vlhkost vzduchu by se měla v místnosti pohybovat mezi 45 až 55 procenty.

V ordinaci se ale s pacientem, který by trpěl obtížemi způsobenými plísněmi, nesetkal. „Většina pacientů žije totiž jako dřív, ale snaží se šetřit třeba na jídle. Také podstupují preventivní opatření. Například se nechali očkovat proti chřipce a covidu. Topí také o něco méně,“ popisuje Koblížek.

Ani praktická lékařka Ludmila Bezdíčková se ve své praxi nesetkala s nikým, koho by ohrozily plísně. „Dokážu si to představit jen v prostředí, kde je plísní opravdu hodně, v prostředí, kde by se nevětralo. Například tedy v bytech s plastovými okny bez větrání,“ tvrdí.