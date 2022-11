V ordinacích začíná být rušno, ke covidu se postupně přidávají další viry

Na první pohled počty případů koronaviru tento týden mírně rostly. Například v pondělí jich bylo 845, ve čtvrtek 542. O týden dřív byla čísla o desítky nižší a třeba za sváteční čtvrtek jen 76.

Celkem bylo v Česku za posledních 7 dní zaznamenáno 3162 nově nakažených, tedy mezitýdenně o 15 procent víc.

Jak ale pro Seznam Zprávy vysvětluje ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek, týdenní zvýšení počtu případů je spíše iluzí, kterou způsobil právě 17. listopad.

„Je to důsledek rozkolísání datové řady v důsledku tohoto státního svátku. Druhá polovina týdne je vždy typická tím, že se testuje více lidí a více případů je zachyceno. Čtvrteční svátek toto přerušil a vedl k tomu, že jsme si vlastně vytvořili uprostřed týdne neděli, alespoň z hlediska objemu testů,“ upřesnil s tím, že se následně situace promítla do statistik za tento týden.

Situace okolo covidu-19 je podle šéfa ÚZIS stále poměrně optimistická. A to zejména i při pohledu do nemocnic a na výskyt těžkých průběhů onemocnění. Pro představu: loni se koncem listopadu počty případů dostávaly i vysoko přes 20 tisíc denně a hospitalizováno bylo okolo 7 tisíc lidí. Nyní je to přibližně 500.

„Zdravotní dopad je nyní opravdu velmi mírný a potvrzují to i okolní státy. Každopádně ale nadále platí, že člověk, který má přidružené zdravotní potíže, špatný celkový zdravotní stav anebo je v pokročilejším seniorním věku, je zranitelný a měl by se nechat očkovat, to je bez diskuze. Buďme si jistí, že zejména po Vánocích – v lednu, v únoru – dojde k dalšímu navýšení počtu nákaz,“ dodává Ladislav Dušek.

Bez testu

S tím souhlasí i pražská praktická lékařka Ludmila Bezdíčková. V ordinaci se s covidem stále setkává na běžné bázi. Postupně se k němu přidávají i další běžné respirační nemoci, zejména RS viry – tedy vzduchem přenášené respirační syncyciální viry.

„Pacienti s covidem se samozřejmě stále objevují, ale nepozorujeme nějaký velký nárůst. Nemoc tady evidentně je a zařadila se do spektra infekcí, které na podzim častěji vídáme,“ míní. Dodává, že pacienti bývají zmatení ohledně toho, zda a kdy se testovat. Mnozí z nich také test u lékaře či v centru pravděpodobně zcela vynechávají, v oficiálních statistikách tak vůbec neskončí.

„I aktuálně kolující varianty jsou pro lidi s ohroženou imunitou rizikové. Nicméně v odběrovém centru si lidé nemohou udělat antigenní test na úhradu od pojišťovny bez toho, aby měli žádanku. A když ji mají, tak ji musí mít na PCR test. Takže vlastně veřejnost nutíme testovat se dražší metodou. Nemohou jen nahlásit příznaky a v centru si za úhradu test udělat. Pokud navíc mají lékaře daleko, tak se prostě vůbec neotestují,“ podotýká praktická lékařka.

Pacient, který spadá do rizikové skupiny, by však podle ní každopádně lékaře kontaktovat měl, a to i když má zprvu mírné příznaky covidu. Praktický lékař s ním totiž může stav probrat a případně mu předepsat antivirotika, která zabraňují výraznému zhoršení průběhu.

Respirátor není ostuda

Situaci navíc může brzy znepřehlednit i chřipková epidemie, kterou už nyní lékaři vyhlížejí. Během pandemie držela chřipku „na uzdě“ opatření, která byla primárně nastavená proti covidu. Letos ale chřipkové viry na podobné bariéry téměř nenarazí.

Počty hlášených závažných a potvrzených případů chřipky, kdy léčba vyžadovala intenzivní péči. Uvedené počty jsou ale jen „špičkou ledovce“, díky modelování víme, že v souvislosti s chřipkou v ČR každoročně umírá okolo 1500 lidí. V sezoně 2020/2021 laboratoře nezachytily jediný pozitivní záchyt viru chřipky.

Epidemiolog Jan Kynčl z Centra epidemiologie a mikrobiologie Státního zdravotního ústavu Seznam Zprávám řekl, že chřipková epidemie může vypuknout už před Vánoci.

„V České republice nyní narůstá počet detekcí viru chřipky typu A, podobný vývoj hlásí také další evropské země. V populaci také cirkulují další běžné respirační viry. Situace v zásadě odpovídá běžnému stavu v tomto ročním období, jedinou výjimkou je dřívější cirkulace chřipkových virů. Tyto detekce chřipky mohou napovídat možnému dřívějšímu nástupu větší chřipkové aktivity, eventuálně chřipkové epidemie, třeba již v předvánočním období,“ přibližuje.

Pro souběh vlny covidu a chřipky se ve světě vžil pojem „twindemie“. Lékaři proto letos ještě více než dříve kladou důraz nejen na očkování proti covidu, ale také proti chřipce. Obě vakcíny lze podat zároveň v jediný den – do jednoho a do druhého ramene.

Podle Kynčla by ale měly během chřipkové sezony zůstat samozřejmostí i návyky, které si lidé osvojili během pandemie covidu.