Málo vlhka a luxusní potrava v zemi. Hrozí další hraboší zkáza

Nejhorší je situace v Jihomoravském a Olomouckém kraji. Na jihomoravských polích mají hraboši v průměru 1292 východů z nor na hektar. Je to téměř sedminásobek prahu škodlivosti. V Olomouckém kraji je situace o něco lepší, škodlivost je zhruba šestinásobná.

Dodal, že pokud bude počasí v tomto trendu pokračovat, nebrání hrabošům nic v rozmnožování. „Potravy mají dostatek, a to luxusní potravy,“ řekl. Ztráty na Moravě při poslední kalamitě v roce 2019 vyčíslil na 2 a půl až 3 miliardy korun.

Zemědělcům by pomohlo, kdyby zapršelo a trvale zamrzlo. „Myš nemá ráda, když si urousá kožíšek. Teď vlhko není, a samotný mráz jim nevadí,“ vysvětlil Kubík.

Hrabošům podle předsedy Asociace soukromého zemědělství okresu Olomouc Romana Koutka vyhovuje počasí během letošní zimy, jelikož zatím nebyly velké mrazy, a v některých oblastech bylo i poměrně sucho. „Zemědělcům pomůže nynější noční ochlazení. Pokud by i zapršelo, mohlo by počasí počty hrabošů redukovat,“ doplnil Koutek.

Ředitel České ornitologické společnosti Zdeněk Vermouzek přiznává, že berličky jsou jedno z opatření, které pomáhá snížit populaci hrabošů v době jejich gradace. Nelze však očekávat okamžité výsledky. „Jakmile se hraboši jednou přemnoží, už to umístěním berliček nenapravíte,“ řekl.

Petr Kubík sám nespoléhá na to, že se počasí v následujících měsících vyvede. „Zbývá nám jen chemická ochrana. Procházíme nory s traktoristy a ručně aplikujeme jed. Plošná aplikace z rozmetadel prozatím není povolená,“ řekl.

Účinná látka přípravku Stutox II se vlhkem se rozloží na látky, které se v půdě přirozeně vyskytují. Čtyři granule by ohrozily savce s váhou menší než 135 gramů.

„Při aplikaci pod zem do nor je riziko menší, pořád je to ale jed,“ uvedl Vermouzek.