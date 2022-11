Máme se lépe než před rokem 1989? Polovina lidí o tom není přesvědčená

Zajímavé je, že nejkladnější vztah k současnému vývoji mají obyvatelé nejmenších obcí. Pouze 3 % lidí z obcí do 999 obyvatel říkají, že před revolucí bylo určitě líp, dalších 11,5 % tvrdí, že se společnost měla spíš lépe před revolucí. Naopak u menších měst mezi 5000 a 19 999 obyvateli je to každý pátý (19,4 %), resp. sedmý (13,5 %).

Zajímavé je, že nejoptimističtější jsou dvě oddělené věkové skupiny: tou první jsou lidé ve věku 18–24 let, kteří předlistopadový režim nezažili (53,9 %). A tou druhou skupinou lidé, kterým bylo 17. listopadu 1989 jen o něco málo přes dvacet let a často právě oni demonstrovali na náměstích – dnes je jim 45–54 let a mírná většina z nich (53,6 %) věří, že by se společnost znovu dokázala postavit totalitě.