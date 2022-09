Median: Volby by v srpnu vyhrálo ANO, ČSSD byla na pěti procentech

Sněmovní volby by v srpnu podle agentury Median vyhrálo ANO s 29 procenty hlasů před ODS se 16 procenty a SPD se 14 procenty. Piráti by dostali 11,5 %, ČSSD pět procent. Hnutí STAN, TOP 09 a KDU-ČSL by zůstaly mimo dolní komoru.