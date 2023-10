Ministerstvo škrtne školám 8000 míst pro kuchařky, školníky či uklízečky

„Nejde nám o škrtání míst v systému, jde nám o to, aby další rok nepřibylo dalších 7000 úvazků, jako se to dělo v minulých letech,“ popisuje Bek, že počet učitelů chce k letošnímu roku zastropovat. Ministerstvo školství se odkazuje na data OECD, podle kterých připadá v Česku na jednoho učitele méně žáků, než je běžné v průměrné vyspělé zemi.

„Samozřejmě v jednotlivých školách může situace vypadat do jisté míry variabilně. Na to chceme použít dodatečné prostředky. Žádné masové propouštění v žádné kategorii zaměstnanců ale nehrozí,“ uklidňuje Bek.

Kde se dodatečné čtyři miliardy vezmou? Ministr Bek při svém nástupu řekl, že do školství se bude masivně investovat i prostřednictvím půjčky od Evropské komise, školství mělo připadnout 45 miliard korun během tří let. Vláda ale nakonec rozhodla, že školy nedostanou z půjčky ani korunu.

Za to se ale podle Beka podařilo vyjednat právě zmíněné čtyři miliardy, které by se měly MŠMT dodatečně přičíst napřesrok. Mířit by pak měly nejen školám, které se dostanou kvůli škrtům na financování výuky z roku na rok do problémů, ale také vysokým školám a na další ministerské reformy. V roce 2025 má pak ministerstvo slíbeno ještě dalších 11 miliard.