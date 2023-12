Místo bakalářky projekt. Umělá inteligence mění české vysoké školy

Bakalářské práce proto od příštího akademického roku nebudou muset studenti této fakulty psát. Místo toho vypracují takzvaný bakalářský projekt, které by měl lépe ověřit jejich schopnosti.

Školy by proto podle něj měly hodnotit jiné dovednosti – například jestli student rozumí všemu, co je v práci napsáno, a zda to dokáže vysvětlit a obhájit před ostatními.