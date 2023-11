Levnější, chytřejší, bez žalob. Každý si teď může vytvořit vlastní ChatGPT

„To nemusíte po každé novince tleskat. Bude toho opravdu hodně!“ rozesmál publikum Sam Altman, když jej diváci opět přerušili aplausem.

Pro Altmana, zakladatele OpenAI, to je úplně první „keynote“, tedy úvodní prezentace určená pro veřejnost. A přestože úvodní přednáška odstartovala vývojářskou konferenci, řadu novinek ocení i běžní uživatelé ChatGPT.

Foto: OpenAI Uživatelé ChatGPT si budou moci vybrat z šesti nových hlasů, ukázky znějí velmi přirozeně.

Ještě před rokem o firmě OpenAI moc lidí nevědělo, ještě méně lidí mělo s jejími produkty zkušenosti. Nyní má ChatGPT podle Altmana 100 milionů aktivních uživatelů týdně a používá se v 92 % z 500 největších amerických firem. „Ale nebojte, teď se dostaneme k těm novým věcem, kvůli kterým jste tady,“ pokračoval Altman, který na začátku prezentace působil trochu nervózněji než během svých častých vystoupení v podcastech. Ale nemusel, měl totiž v zásobě opravdu velké množství novinek, po kterých vývojáři i uživatelé prahnou už skoro rok.

Raketová verze ChatGPT pro všechny

Největší a nejočekávanější novinkou měl být nový model, tedy nové „jádro umělé inteligence“, na kterém ChatGPT i další služby od OpenAI běží. Altman sice ještě nepředstavil mýty opředený „GPT-5“, ale i tak publikum nadchnul: „Dnes spouštíme nový model GPT-4 Turbo. Napraví spoustu věcí, po kterých řada z vás volala.“

Především je to délka „kontextového okna“. Jedním z hlavních omezení současného ChatGPT byla krátká paměť modelů, pouze čtyři nebo osm tisíc tokenů (pro vybrané uživatele i více). Nový Turbo model to zvýšil na 128 tisíc tokenů. „To odpovídá asi 300 stránkám knihy, je to 16krát více, než jsme doposud nabízeli,“ uvedl Altman.

Nový model by měl být podle Altmana také chytřejší, i když to si samozřejmě budeme chtít vyzkoušet na vlastní kůži. Rozhodně bude ale aktuálnější: „Stejně jako vás, i nás štvalo, jak zastaralá data současný GPT-4 měl,“ podotkl Altman. Současný ChatGPT byl totiž natrénovaný na znalostech končících přibližně v roce 2021. „Už nikdy nedopustíme, aby byl model tak neaktuální. Nyní máme obsah až do dubna 2023 a postupně to budeme vylepšovat.“

Foto: OpenAI Nový model GPT-4 Turbo bude třikrát levnější pro instrukce, dvakrát levnější pro výstup.

„Čtyřka Turbo“ bude také levnější. To ocení hlavně vývojáři, kteří platí za využívání těchto modelů. Firma OpenAI si účtuje za „tokeny“, což jsou stavební prvky generovaného textu. Nově bude cena asi třikrát levnější, a to i při využití nového lepšího modelu. Za tisíc instruktážních tokenů je cena přesně jeden cent (0,01 dolarů). Zlevnil se také starší model GPT-3.5. Za tisíc instruktážních tokenů zaplatí vývojáři 0,003 dolarů.

Placená verze ChatGPT nyní umí pracovat s nahranými obrázky, procházet web (Bing), spustit vlastní kód (Advanced Data Analysis), používat pluginy a generovat obrázky (DALL-E 3). Pro každou tuto funkci si ale musíte zvolit příslušný režim a nebylo možné je kombinovat.

Foto: OpenAI, koláž: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Vlevo aktuální podoba ChatGPT Plus s výběrem režimů. Vpravo nová podoba ChatGPT Plus.

„Slyšeli jsme od vás, že neustále vybírat, který režim chcete použít, je otravné. A tak je tento výběr ode dneška pryč,“ oznámil Altman. „ChatGPT bude nově vědět, co z toho použít a kdy.“

Vytvořte si vlastního kecálka

Největším překvapením konference ale byla nová možnost vytrénovat si vlastní modely, vlastní chatboty postavené na GPT-4 Turbo. „Představujeme GPTs - vlastní verze ChatGPT pro konkrétní účely,“ vysvětlil Altman poněkud krkolomný název nové funkce.

Vlastní „osobnost“ můžete buď navolit, nebo si povídat s chatbotem na tvorbu chatbotů, který vám postupně vlastního chatbota pomůže vyrobit.

Foto: OpenAI Sam Altman ukázal na pódiu tvorbu chatbota, který radí podnikatelům a pak je kritizuje za to, že jejich firma pomalu roste.

Chatboty budou uživatelé moci vyrobit a pak si je buď nechat pro sebe coby osobní asistenty, nebo je poslat do světa a zpřístupnit je dalším uživatelům: „Pokud bude váš chatbot oblíbený, podělíme se s vámi o zisk, který nám generuje,“ slíbil Altman.

Pro řadu firem i uživatelů bude ale nejdůležitější oznámení, které zaznělo spíše mimochodem: „Funkce Copyright Shield znamená, že zakročíme, kdykoli bude potřeba, a budeme chránit naše zákazníky před žalobami,“ uvedl Altman. „A také připomínám, že nikdy netrénujeme naše modely na datech od firemních zákazníků.“ Běžní uživatelé pak mohou toto trénování vypnout pomocí přepínače v nastavení.

Foto: OpenAI Uživatelé se nebudou muset bát žalob, OpenAI se o to prý postará.

Pokud budou uživatelé ChatGPT nebo OpenAI API popotahováni kvůli údajnému porušení autorských práv, vezme prý OpenAI na sebe veškeré náklady s tím spojené.

Chatboti budou všude

Také provozovatelé budou moci zakomponovat nové chatboty do svých aplikací. A to dokonce bez jakéhokoli složitého programování. Vývojářm odpadne celá řada problémů, které doteď museli řešit například při správě dat, kontextového okna, ošetřování výstupů nebo získávání dat z dokumentů PDF. Nově si se vším poradí knihovny a nástroje od OpenAI, které jsou nyní k dispozici všem, kdo si je aktivují.

Během prezentace Romain Huet, šéf služeb pro vývojáře v OpenAI, ukázal, jak snadno naprogramovat cestovatelského robota. Ten jeho umí číst v nahraných PDF a ukázat uživateli na mapě body, které jsou pro konverzaci relevantní. To vše díky integrovaným nástrojům pro volání různých funkcí, klidně i více funkcí naráz.

Foto: OpenAI Vývojáři mohou v konzoli na pozadí nahlédnout do toho, jaké akce chatbot dělal a proč.

Na závěr Huetpředvedl, jak snadné je vytvořit robota přímo na míru různým akcím. Třeba právě vývojářské konferenci OpenAI: „Přidej všem lidem v obecenstvu 500 dolarů do jejich vývojářského kreditu,“ udělil tomuto chatbotovi povel za všeobecného jásotu.