Na každého Čecha odmítajícího umělou inteligenci jsou dva, kteří ji vítají

„Při používání každé digitální služby za sebou necháme pomyslný otisk,“ vysvětluje odborník na IT inovace Josef Holý. A i když se to podle Holého může zdát jako nepodstatné, je podle něj potřeba si uvědomit, že tuto stopu zanecháme pokaždé, když interagujeme v podstatě s kteroukoliv digitální službou či aplikací.

Seznam Zprávy v minulosti popisovaly , jak nové nástroje umí i realisticky „svléknout“ lidi jen za pomoci obrázku. Podle Špačka o to víc platí, že nejlepší obranou je obezřetnost. „Jen velmi obezřetně zadávat osobní informace přes internet, nestahovat a neinstalovat si do počítačů kradený či upravovaný software – zvláště hry, používat silná hesla a neukládat je do prohlížeče počítače, zavést vícefaktorové přihlašování a podobně,“ vypočítává.

Více než dvě pětiny respondentů také uvedly, že nemají žádnou kontrolu nad tím, jak algoritmy AI jejich data využívají. „Většinou nevíme, jak je s našimi daty nakládáno, dokud se nepodíváme do smluvních podmínek té či oné služby, které osobní data poskytujeme,“ upozorňuje Špaček. „Firmy obvykle už nějakou AI technologii používají, a to proto, aby jejich zpracování, správu, údržbu apod. zrychlily a zefektivnily. Současné běžně dostupné AI technologie samy o sobě neznamenají nebezpečí.“

Pokud jde o regulaci umělé inteligence, mají účastníci průzkumu jasno. Chtějí vědět, co je její výtvor, mít na výběr, jestli ji budou využívat. Nesmí také být chytřejší než lidé. Naopak co se týče financování rozvoje z veřejných peněz, tam se stanoviska liší. Největší podíl respondentů (30,4 %) tvrdí, že by z eráru rozvoj být placený neměl, podobně pak skončily varianty, že by měl být rozvoj podporován, ale ne přímo finančně (27,4 %), anebo že by rozvoj měl být placený z prostředků EU (27,2 %).