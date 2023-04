Nejdřív byla robotická myš. Teď se umělá inteligence chová skoro jako člověk

Začal tím rychlý vývoj oboru, který je známý i většině laiků pod pojmem umělá inteligence (AI). A zvlášť v poslední době je jasně patrné, jak moc rychlý ten vývoj je. Jen pro představu: ještě před deseti lety stroje nebyly schopné rozpoznat jazyk nebo obrázek. To se však okolo rok 2015 začalo postupně měnit a dnes například AI řadí uživatelům fotografie v telefonu podle toho, co na nich je, nebo přepisuje diktovaný text do psané formy. Software ale také umí realistické obrázky tvořit, vymýšlet i vysvětlovat vtipy a celkově se v mnoha ohledech chovat téměř jako člověk.

Popisovat, co vše AI dokáže, by bylo zbytečné, takových textů i na Seznam Zprávách vzniklo mnoho. Jak je ale možné, že je vývoj tak rychlý? Říká se, že člověk by se měl vždy podívat, kde jsou peníze. A právě těch jde do oborů zabývajících se umělou inteligencí čím dál víc. Zatímco v roce 2013 investovaly společnosti do AI přes 6 miliard dolarů, v roce 2021 šlo tímto směrem více než 176 miliard. Podle TechMonitoru by pak investice mohly do roku 2026 dosáhnout hranice 300 miliard dolarů.