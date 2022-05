Mluvil nemravně a neříkal pravdu. Soud napsal, proč se Babiš musí omluvit

Žalobu podal senátor Lukáš Wagenknecht k Okresnímu soudu Praha-západ proto, že o něm Andrej Babiš, když byl premiérem, opakovaně do médií uváděl, že je psychopat nebo součást mafie, která ho chce zlikvidovat v politice. Dále o něm také Babiš prohlásil, že je udavač nebo to, že je osobou, která připravila Česko o 800 milionů korun. Podle expremiéra by tyto nepřiměřené a někdy i urážející výroky měly být ve veřejné či politické debatě ústavně chráněny. Senátor Wagenknecht však v žalobě o omluvu argumentoval tím, že psychopat je diagnóza, kterou on netrpí. Pravdivé není podle něho ani Babišovo tvrzení, že připravil stát o zmíněných 800 milionů.