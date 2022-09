Moderní léky má jen zlomek pacientů, cukrovka je přitom na vzestupu

Paní Aneta však patří mezi jen asi 50 až 60 tisíc pacientů s diabetem, kteří je užívají. Podle České diabetologické společnosti je to jen zlomek těch, kdo by léky mohli brát a měli z nich jasný prospěch.

Důvodů, proč se moderní léčba nedostane k většímu množství lidí, je podle něj více. Jedním z nich je právě to, že jde o relativně nový přípravek a někteří lékaři si stále nezvykli ho používat. A to přesto, že je to už sedm let od publikace první studie, která ukázala, že je tento lék na diabetes prospěšný i kardiovaskulárně.