Musíme to lidem lépe vysvětlit, říká nový šéf Úřadu práce o složence s dávkami

Hned po svém nástupu na post šéfa Úřadu práce se Daniel Krištof vyjádřil k případu ženy, jejíž výšku dávek v tomto týdnu zveřejnil předseda SPD Tomio Okamura. Útržek poštovní poukázky s hodnotou téměř 100 tisíc korun šéf opozičního hnutí sdílel na svých sociálních sítích s popiskem, že to vypadá, že se vláda o některé spoluobčany umí postarat.

Reportéři Seznam Zpráv ženu vypátrali a ukázalo se, že téměř stotisícovou částku inkasovala za dva měsíce, a to na celkem devět dětí, o které pečuje.

„Z reakcí lidí je zřejmé, že nerozumí, proč by měli odvádět nějakou část svého platu na dávky. I když soukromě to rozhodnutí dělají a platí si například havarijní pojištění a neříkají, že vyhazují peníze za nešiku, který neumí řídit,“ okomentoval věc pro Seznam Zprávy jen pár minut po uvedení do funkce Daniel Krištof.