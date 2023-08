O rodičovský příspěvek se už žádá online. Podívejte se, jak na to

Zhruba patnáctkrát kliknout na počítači by mělo nově stačit k zažádání o rodičovský příspěvek, bez nutnosti vytisknout jediný papír.

„Je to o komfortu. Nenecháme vás udělat chybu. Některé volby jsou omezené na základě dat, která si o vás načteme. Chceme, aby uživatel nemusel řešit, jestli podal žádost správně,“ shrnul hlavní výhody modernizovaného systému ředitel Úřadu práce.

„Už to funguje, máme už zhruba stovku žádostí o rodičovský příspěvek. Na žádost se můžete kdykoliv podívat i po odeslání,“ dodal Karel Trpkoš

Ministr práce Marian Jurečka mluví o tom, že se Úřad práce dostává na úroveň 21. století a toho, jak by měl stát umět komunikovat s občany. „Systém umožňuje udělat každé tři měsíce změnu ve výši čerpání,“ vyzdvihl ministr jednu z funkcí.

„Musíte se autorizovat. Tento princip budeme držet, nehodláme zavádět jiný už i proto, že takto chce stát do budoucna fungovat,“ vysvětlil Karel Trpkoš.

Prvním předkrokem je digitální ověření identity. Nejběžnějším způsobem je ověření skrze přihlášení do bankovnictví, tedy prostřednictvím bankovní identity.

Karel Trpkoš zmiňuje, že celý portál Jenda je koncipovaný jako klientská zóna, která by do budoucna měla fungovat jako vstupní brána pro komunikaci ohledně dávek.

V úvodu systém přehledně zopakuje základní podmínky, které žadatel musí splnit, aby na rodičovský příspěvek mohl dosáhnout. Tedy zejména to, že lze žádat o 300 tisíc korun na dítě a 450 tisíc na vícerčata do čtyř let jejich věku.