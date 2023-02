Muž, který poslal nábojnici k Babišovým, zanechal dopis na rozloučenou

Seznam Zprávy zjistily, že podezřelým je muž, kterému bylo necelých padesát let. Sebevraždu spáchal v Brně a ze zdrojů obeznámených s vyšetřováním víme, že se na tento čin déle připravoval.

Na místě sebevraždy nechal také dopis pro policii. V něm mimo jiné přiznal, že autorem výhrůžky zaslané manželce prezidentského kandidáta do Průhonic je skutečně on.

Podezřelý muž zemřel minulý týden, 23. ledna – zhruba osmačtyřicet hodin poté, co Andrej Babiš na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že jeho žena obálku s nábojnicí dostala.

Podle vyšetřovatelů však nebylo důvodem sebevraždy to, že se policie začala dopisem s nábojnicí zabývat a že by vyšetřování dostalo podezřelého pod tlak. Podle dozorujícího žalobce za činem stály vážné zdravotní potíže.

„Někdo hodil do schránky v Brně, je tady dvě stě padesát oranžových schránek, tu obálku, kde byl ostrý náboj. Policie to šetří,“ řekl TV Nova Babiš.

Dobrý den, pane předsedo. Mám, prosím, dotaz. Dle mých info přišla kulka i Tunde Bartha. Odesílatelem měl být muž z Brna, který však již spáchal sebevraždu. Je to pravda?

Andrej Babiš to nepotvrdil, reportérovi zavolal a řekl mu: „Potřebujete si vzít rychle dovolenou. Co to píšete za nesmysly? Počkejte na 14. hodinu na tiskovku. A nepište bláboly.“