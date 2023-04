Mynářova firma po 12 letech vrátila státu miliony

Částku 5 994 108 korun poslala na účet Ministerstva pro místní rozvoj přesto, že tento úřad letos už dvakrát vrácení dotace odmítl. A to proto, že si společnost Clever Management kladla podmínky. Chtěla potvrzení, že státu v souvislosti s přidělením dotace nevznikla žádná škoda.

Společnost však dotaci na účet ministerstva poslala v době, kdy policie dokončuje vyšetřování případu, v němž je Mynář obviněn. To, že byly peníze vráceny, by mu mohlo pomoci u soudu – pokud by byl obžalován.