Na pohřbu romského mladíka: „Byl to hodný kluk. Jsem z toho vykolejená“

K obřadní síni krematoria na brněnském Ústředním hřbitově zamířily desítky lidí. Přišli se rozloučit s třiadvacetiletým Romem, který zemřel minulou sobotu po potyčce na brněnské přehradě.

„Znala jsem se s Nikolasem z pěstounské péče. Seznámili jsme se v mých devíti letech, takže jsem s ním prožila spoustu let. Vzali si ho k sobě Zahrádkovi, kteří ho vedli k tomu nejlepšímu životu,“ popsala jedna z příchozích Natálie.

„Byl to hodný kluk. Uměl hrát krásně na housle, staral se o všechny svoje sourozence nejlépe, jak mohl. Když jsem se odstěhovala, hned mi psal, jestli nepotřebuju s něčím pomoct, třeba nakoupit. Vždycky byl svědomitý, chodil do práce, všechno zvládal,“ zavzpomínala.

Muže podle dosavadních informací médií pobodal muž z Ukrajiny, policie národnost neupřesnila. Od konfliktu jsou však vztahy mezi romskou a ukrajinskou komunitou napjaté.

„Jsem z toho naprosto vykolejená. Nezáleží na tom, kdo to byl, ale na tom, co se stalo. Je jedno, jestli to je Rom, Ukrajinec nebo třeba Rus,“ myslí si Natálie.

Foto: Daniela Krásenská +6

Podobně věc vidí Jan Resl, který na pohřeb dnes také přišel. „Ubytovávám Ukrajince. Jsou to slušní lidé, kteří nepřišli nikomu ublížit,“ popisuje. Dodal, že současná vyhrocená situace je podle něj nešťastná.

„Osobně jsem ho neznal. Ale jsme všichni lidé, všichni se snažme dožít co nejvyššího věku. Když umře mladý klučina, který měl život před sebou, je to hrozně těžké. Je to obrovské neštěstí, druhý život ten kluk už nemá,“ podotkl.

Po obřadu v síni krematoria následovalo uložení rakve do hrobu. Zástup smutečních hostů byl dlouhý několik desítek metrů.

Ceremoniál byl církevní, v závěru proto zazněla společná modlitba.

„Nebudeme házet všechny do jednoho pytle“

V sobotu se v Brně před Janáčkovým divadlem sešla asi tisícovka lidí, kteří přišli uctít památku mrtvého mladíka. Na pietě ale zazněla také protivládní hesla a výroky namířené proti Ukrajincům.

Romské osobnosti a organizace se proti radikálním hlasům vymezují. „Odsoudíme člověka, který ten hrozný čin spáchal, ale neodsoudíme celou ukrajinskou komunitu. Nebudeme házet všechny do jednoho pytle, tak jak nám to dělali 50 let. To nechceme,“ uvedl v sobotu jeden z pořadatelů piety Jozef Daniel.

Pietní akce ve stejný den proběhla také v Praze, kde se nesla v klidném duchu. Na Staroměstském náměstí se sešly přibližně čtyři desítky lidí, pořadatelé byli z řad Romů i Ukrajinců.

Tragédie se stala minulou sobotu v brněnské Bystrci, kde byla přehlídka ohňostrojů Ignis Brunensis. Mezi dvěma skupinami vznikla potyčka, konflikt vygradoval poblíž tramvajové zastávky. Sedmatřicetiletý cizinec pobodal dva lidi, jeden z nich zraněním podlehl.