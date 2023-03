Na Ukrajině padl další český dobrovolník

O tragédii informoval deník Blesk.cz . Upozornil na příspěvek, který na twitteru napsal pod anonymním profilem český krajan, který působí na Ukrajině již přes půl roku. „Právě jsem se dozvěděl, že včera padl další z nás. Tento týden nebyl pro Čechy dobrý. Tak večer zapalte svíčku, byl to jeden z těch hodně dobrých,“ uvedl.

Na informaci reagoval dopoledne i prezident Petr Pavel. Řekl, že je to pro něj smutná zpráva zvláště proto, že to byl zdravotník a pomáhal se zachraňováním životů. „Já bych rád vyjádřil soustrast rodině toho člověka, je mi to velice líto,“ dodal.