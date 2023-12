„Na známku jsem čekala 45 minut.“ Pošta situaci nevidí jako dramatickou

Je pátek krátce před 13. hodinou a už při příchodu na pobočku České pošty na pražském Chodově v Podjavorinské ulici je prosklenou výlohou vidět, že plno je nejen uvnitř, ale že lidé čekají i u vchodu.

Atmosféru na místě nejlépe charakterizují slova jako nervozita, naštvanost, případně rezignace. Reportér Seznam Zpráv v pobočce napočítal více než 50 lidí, otevřeno bylo šest přepážek. Všechna místa na sezení byla obsazená.

Rozhořčení neskrývá důchodkyně paní Blanka, která bydlí jen kousek od pobočky na Chodově. „Budu muset čekat, co mi zbývá? Je to strašné a neskutečné. Já vím, který deb.. za to může. Vždy tu byly fronty, ale teď je to horší. Musím něco zaplatit složenkou. Teď si dám cigaretu a poté si půjdu luštit křížovku,“ kritizuje situaci na poště seniorka.

Foto: Jaroslav Gavenda, Seznam Zprávy Paní Blanka byla na poště na Chodově zaplatit složenku. Smřit se musela s dlouhým čekáním.

Kousek vedle stojí další důchodkyně, paní Marta. „Bydlím na Chodově, a když to vidím, je to šílené. Jdu si pro důchod. Počítám, že budu čekat tak hodinu. Určitě nebylo dobře, že se zavíraly pobočky. Nebylo to tady špatné, než zavřely pobočky. To jsem čekala třeba deset minut, a teď? Minulý měsíc hodinu a dvacet minut na důchod.“

Obrazem: Fronty na pobočkách pošty na Chodově, Ládví nebo Stodůlkách

Foto: Seznam Zprávy +4

Reportér Seznam Zpráv navštívil i pobočku na sídlišti v Praze na Ládví v Burešově ulici. Na místě se opakuje stejný scénář jako na Chodově. Uvnitř fronta, která je vidět až z ulice. Po 11. hodině v pátek dopoledne bylo na místě téměř 40 lidí, v provozu bylo pět přepážek.

Hrůza, neštěstí, katastrofa

Paní Hana strávila na pobočce téměř hodinu. Už je v důchodu. „Je to strašné. Čekala jsem na jednu známku do Evropy 45 minut. Měla jsem pořadové číslo. Je to katastrofa. Beru, že je teď před Vánoci, ale je to hrozné. Jak se zavřely pobočky, tak se to stáhlo sem a teď se čeká dlouho,“ říká naštvaně seniorka.

Rychleji byli vyřízeni lidé, kteří šli do Balíkovny. Jako třeba paní Marcela. „Naštěstí jsem čekala krátce, protože jsem to měla do Balíkovny. Když si jdu vyzvednout něco jiného, tak je to neštěstí. Zavřeli pobočky, propustili lidi, teď je zase nabírají, to je paradox. Nechápu to. Nejvíc mě drtí, když si to pošlu domů a ani u mě nezazvoní a musím na pobočku, to jsem nepříčetná,“ popisuje zkušenosti s poštou.

Pan Bohumil byl s balíkem na Vánoce také rychle obsloužený. „Čekal jsem 15 minut na Balíkovnu, měl jsem kód. Je tam ale hodně lidí,“ připouští.

Foto: Jaroslav Gavenda, Seznam Zprávy Pan Bohumil si byl vyzvednout na Ládví balíček na Vánoce.

Reportér navštívil v pátek ráno po 8. hodině i pobočku v pražských Stodůlkách. I tady byla fronta dvaceti lidí.

Seznam Zprávy se ptaly České pošty, zda o frontách na některých pobočkách ví. Podle šéfa státního podniku i mluvčího nejde o nic dramatického. „Aktuálně máme vánoční období, to je vždy trošku silnější pro pobočky České pošty. Takže se ad hoc tvoří situace, kdy je na pobočkách více lidí,“ řekl v rozhovoru pro Agendu SZ Byznys pověřený zástupce generálního ředitele České pošty Miroslav Štěpán.

Podle mluvčího České pošty Matyáše Vitíka se zpravidla daří zásilky doručovat do druhého dne. „Ve velkých městech může nárazově dojít ke zpoždění,“ připustil. Nepovažuje to ale za systémový problém.

Česká pošta je v klidu

Roli v míře vánočního přetlaku podle něj nesehrálo ani letošní zavření tří stovek poboček. „Je pravda, že k 1. červenci se zrušilo 300 poboček, nicméně na druhou stranu po celé České republice je více než 8000 výdejních míst, takže škála toho, kde si můžete nechat uložit balík, je skutečně velmi široká.“

Ani čekací lhůty na pobočkách se podle Vitíka nijak zásadně neprodloužily. „Na vydání balíku bych neřekl, že se čeká delší dobu, protože ten si vyzvedáváte na kód a na Balíkovnu jdete přednostně. To znamená, že se může stát, že se čeká nějakou delší dobu na jiné služby, ale určitě ne na Balíkovnu.“