„Nikdo mě nevzal.“ Válek slibovaný konec obvolávání lékařů nenastal

Radka z Prahy zase shání dětského očního lékaře pro svoji dceru. „Nemá žádnou vadu, prostě na prohlídce hůř viděla, ale problém je ten, že dětských očařů je strašně, strašně málo a i v očních optikách vám řeknou, že do patnácti let musí měřit lékař,“ vysvětluje žena s tím, že spádoví lékaři nové pacienty nepřijímají.

„Vidím, že formulář odešel, nechala jsem si ho poslat v kopii, ale co se s ním stalo, nevím. Pan ministr se kasal, že to bude fungovat a že to bude super, a ono to tak super není…,“ hodnotí svoji zkušenost.