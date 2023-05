Nemůžete sehnat lékaře? Už žádné obvolávání, láká Válek na novou službu

„Vyplní formulář a ministerstvo komunikuje se zdravotní pojišťovnou, aby mu sehnala do třiceti dnů jméno konkrétního lékaře, u kterého se může zaregistrovat,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) v pořadu Ptám se já na Seznam Zprávách.

Řeč je o elektronickém formuláři na adrese nedostupnapece.mzcr.cz . Lidé v něm vyberou, jakého lékaře shání, u které pojišťovny jsou zaregistrovaní a vyplní o sobě základní údaje a kontaktní informace. Pak už by se věci měly samy dát do pohybu.

Ministerstvo tak chce hrát roli aktivního prostředníka. Jak totiž ministr Válek připomněl, jsou to zdravotní pojišťovny, které mají ze zákona povinnost zajistit svým pojištěncům lékařskou péči, ale často jim pouze poskytnou seznam lékařů, které si musí sami obvolávat.

„Mělo by se to víc využívat, než aby volali lidé na pojišťovnu, kde jim dají seznam doktorů a oni je pak obvolávali. Nám to bere strašně čas, vysvětlovat, že nemáme kapacitu je registrovat,“ říká lékařka.