Návod pro rodiče na pondělní stávku: na co (ne)máte nárok

Návod pro rodiče na pondělní stávku: na co (ne)máte nárok

V pondělí půjde patrně většina škol a školek do stávky. Rodiče mladších dětí tak budou muset řešit hlídání. Popisujeme, na co mají nárok, jak je to s ošetřovným, stravováním nebo úhradou školkovného.