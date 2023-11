Ředitel vrací Fialovi kritiku: Bojíme se o děti

Školy po celé republice budou v pondělí stávkovat. Vadí jim změny ve financování, které chystá vláda. Učitelé tvrdí, že bojují proti rušení hodin i škrtům v penězích na nepedagogy. Jak by se to ve školách konkrétně projevilo?

Hostem Ptám se já byl ředitel pražské ZŠ profesora Švejcara a člen Učitelské platformy Ondřej Lněnička. Jeho škola se připojila ke stávce, ale bude mít otevřeno. Se studenty uspořádá projektový den na téma stávky a demonstrace v demokracii.

Více než polovina základních a středních škol v Česku se v pondělí 27. listopadu zapojí do jednodenní výstražné stávky. Část z nich bude úplně zavřená, jiné budou fungovat v omezeném režimu. Oznámily to školské odbory, které očekávají, že půjde o jednu z největších takových akcí od 90. let.

Odbory chtějí stávkou prosadit více peněz do školství. Vadí jim vládní návrh, který by měl snižovat maximální počty hodin výuky financované ze státního rozpočtu. V praxi by to podle nich znamenalo výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce a omezení možnosti škol dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější. Zároveň by se zvyšoval počet žáků ve třídách, školy by omezovaly volitelné předměty nebo by se ohrozila existence malotřídek. Stávkou chtějí odbory také zabránit poklesu platů nepedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců.

Ministr školství Mikuláš Bek (STAN), který ještě tento týden s odbory i řediteli jednal, se snaží uklidňovat situaci s tím, že dopady škrtů nebudou tak dramatické. Premiér Petr Fiala (ODS) stávce ve školství nerozumí a je podle něj nezodpovědná: „Školství patří k oblastem, kde navzdory složité rozpočtové situaci vláda zohledňuje, že je důležité, takže přidává prostředky.“

Co bude úspěchem stávky? Co říkají ředitelé na slova politiků, kteří jejich protest označili za nezodpovědný a neopodstatněný? A kam české školství směřuje?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 Vaše škola se k pondělní stávce také připojila. Bude mít otevřeno, ale stávku plně podporujete. Pro žáky ale chystáte speciální projektový den, přičemž druhý stupeň bude mít na programu debaty o demonstracích a jejich významu v demokracii nebo historii stávek. Proč jste vybrali tuhle formu protestu? - My jsme tuto formu začali chystat už před několika týdny, kdy se stávkou poprvé přišly odbory. Chtěli jsme podpořit učitele, kteří se chtějí přidat aktivně ke stávce, i ty, kteří chtějí využít jinou formu. (…) Je to příležitost edukovat i naše žáky. Mám teď mnohem větší možnost oslovit rodiče, proč využíváme tuto metodu, co je předmětem stávky. A edukovat žáky v občanských tématech, na která není v normální výuce tolik času. Třeba o tom, jak svolat veřejné shromáždění, když potřebuji demonstrovat nějaký svůj názor v demokratickém světě.

4:00 Jak na to reagují děti? Má stávka podporu? - Tohle jsem nezjišťoval a ani nechci, protože mi přijde, že tohle je něco, do čeho bychom děti zatahovat neměli. I když předpokládám, že v rámci toho projektového dne nějaké otázky určitě přijdou. Ale neradi bychom je do toho zatahovali, protože se jich to sice týká, ale nevyužívat je v té stávce.

5:00 Jaké byly hlavní důvody, proč stávku podporujete? - Pro mě je ta největší potíž a důvod, proč stávku podporujeme, nejasnost a nejednotnost a nepředvídatelnost systému, který nám teď od vlády chodí. My nevíme, co přesně bude. Nemůžeme se připravovat na změny, ty často přicházejí v rámci týdnů nebo měsíců. To je pro školu stresující. My potřebujeme vědět, s čím máme pracovat.

6:00 Co by ty plánované změny znamenaly pro vaši školu? - Nejasnost je největší problém, protože nevíme úplně přesně, jak se nás to dotkne. To mezi učiteli, asistenty, nepedagogy vyvolává také nejistotu a ti lidé rovněž potřebují jistotu a klid pro svoji práci. Ty propočty se různí podle toho, jak vláda ujasňuje tu situaci.

7:00 Hodně skloňované jsou PHmaxy, plánované snižování počtu vyučovaných hodin, které popravdě nebudou velký problém, pokud ho budeme schopni předvídat. Šest procent pro základní školy je zvládnutelné, ale meziročně 15 procent pro střední školy je strašně moc. Je to likvidační. - Takže jde hlavně o solidaritu ke středním školám? - Tak. A zároveň si nemůžeme být jisti tím, jestli těch šest procent také není výsledkem nějakého tlaku.

9:30 A co kritika vlády, že ve školství dramaticky narůstá počet pracovníků díky rozšiřování tandemové nebo dělené výuky a že už je to moc? Nemohou mít pravdu? - Mohou, je to legitimní věc k diskuzi, ale ty změny nemohou přijít během týdnů nebo krátkých měsíců. Protože už ty zaměstnance máme. (…) Stačí zastropovat současné PHmaxy a rozložit snižování počtu hodin v rámci dvou, tří let a ta úspora tam bude, ale nebude tak prudce dopadat na školy v rámci jednoho kalendářního roku.

12:00 Slučování malotřídních škol je ve finále dobrým krokem. Proč by nemohlo mít více malotřídních škol jednoho ředitele? Ale i v tom natážíme na to, že komunikace směrem k malotřídním školám není dostatečtně vysvětlující na to, aby nezpůsobovala paniku.

15:00 Jak to bude s nepedagogy, s neobsazenými pozicemi, které se mají škrtat? - Ministerstvo nemá mechanismus, jak to individuálně promítnout na školy, to znamená,že tam bude nějaký přepočet, který se týká všech. My nevíme ty podíly, nevíme ta čísla, takže já vlastně nedokážu říct, jestli to bude 0,2 nebo 0,5 úvazku, nevím, jak se koho dotkne a jak. A nevím, kde budu muset spořit. A u nepedagogů to nejsou jenom školníci a uklízečky, ale také administrativní pracovníci, kteří jsou pro školy absolutně nepostradaletní.

17:28 O kolik stoupnou platy učitelům na vaší škole od příštího ledna? - Aktuálně si myslím, že vůbec. Protože jestli se nám tam přesunou neschopenky, protože to už je teď v podstatě rozhodnuté, tak pro nás je to třeba ročně jenom milion na neschopenkách. To jsou obrovské částky, se kterými my jsme teď počítali v nějakém jiném balíku. A do toho, ze kterého se to doteď platilo, z takzvaných ONIV (z ostatních neinvestičních výdajů, pozn. red.), nám nikdo už nepřisype. My tam budeme muset dokrývat tohle. Přesunují se asistenti pedagoga, školní psycholog, speciální pedagogové se přesouvají do 4. platové třídy. To znamená ten balík peněz, co nám chodí na asistenty, bude menší. A my ho budeme muset dokrývat právě z nadtarifu. - Takže vy s tím poradíte, ale platy nevzrostou vůbec. - Těžko říct. Ta nejhorší varianta je, že nestoupnou vůbec. Nebo o pár procent, ale určitě se nedostaneme na ta čísla, která jsou teď aktuálně zmiňovaná.

19:00 Je to stávka o penězích, nebo o kvalitě vzdělávání? - O kvalitě vzdělávání, hlavní obava není, abychom jako školy měly co nejvíc peněz. Nebo že zneužíváme situace, jak teď říkal pan premiér. Školy nestávkují, protože chtějí víc peněz. - Ale chtějí. - Chtějí mít jistotu v tom, že zaplatí své lidi, aby mohli pracovat tak, jak pracují. A aby se mohli vzdělávat v tom, v čem jsme se třeba před dvěma lety začali vzdělávat. Například využívání tandemové výuky nebo práce v menších skupinách. Takže ano, je to o penězích o školství, ale zároveň je tam obrovská obava, jak to dopadne na ty děti.