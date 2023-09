Nejdřív chtějte pomoc od neziskovek, požadovaly od žen v nouzi úřady práce

Vysvětluje ale, že musí dojít k dohodě mezi úředníkem, plnícím i roli sociálního pracovníka, a žadatele. „Následně do protokolu uvedou, že žadatel nejprve navštíví neziskové organizace, které pomáhají určitým skupinám osob, a zkusí tak situaci vyřešit vlastními silami, pak to může být podmínka pro splnění nároku na přiznání dávky,“ popisuje mluvčí.

Oběma žadatelkám pomáhá organizace R-Mosty, zaměřující se na osoby ohrožené sociálním vyloučením. Ředitel Jakub Čihák, který je s žádostmi obou žen obeznámený, vylučuje, že by se žadatelky s úředníky dohodly na tom, že zkusí oslovit neziskový sektor - poukazuje i na to, že oběma to bylo sděleno formou výzvy.