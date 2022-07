Nejnebezpečnější jsou parabolické jezy, říká lektor vodáctví

Tělo vodáka, který zmizel v úterý pod hladinou Vltavy v Českém Krumlově, se dosud nenašlo. Raft s pěti muži se převrhl pod jezem u Mrázkova mlýna. „Zatím není jasné, jestli to byla nešťastná náhoda, nebo šlo o úmysl,“ říká k příčině převrhnutí raftu mluvčí jihočeské policie Štěpánka Schwarzová.

K nehodě však došlo i kvůli tomu, že vodáci nejeli propustí, která je tam ke sjíždění jezu uzpůsobená, ale po jeho koruně a dostali se do bubnu pod jezem.

„Ať jez znám, ať je označený nebo ne, vždycky musím vystoupit a jít se na něj podívat, jestli jsem schopen ho splout. Jestli mám takové dovednosti a schopnosti najet do místa, kde se dá sjíždět. I jestli jsem schopný poskytnout záchranu, kdyby se někomu něco stalo,“ upozornil.

Na Sázavě je to například jez v Českém Šternberku, jez Horka nebo jez Kaňov. Na Lužnici pak jez Pilař či Dráchov. Na Otavě jez Mrskoš. Na řece Jizeře pak třeba jez Otradovice.

Jezy je nutné si osobně prohlédnout i proto, že na jejich značení se nelze spolehnout. Před některými jezy může být umístěna informační cedule, není to však pravidlem.

„Podle nového zákona by se nově zřizované nebo upravované jezy měly přizpůsobovat vodákům, ale na ty staré se to nevztahuje,“ připustil Ptáček. Vliv má i to, kdo je vlastníkem jezu. Například na Lužnici je mnoho jezů v soukromém vlastnictví a cedule u nich tak není.