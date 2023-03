„Nemůžete mít auto ani hypotéku.“ Akademici jdou protestovat

Pracovní skupina Ministerstva školství, která řeší mzdy na vysokých školách, přišla s návrhem, že by se rozpočet škol měl zvýšit pro letošní rok o 900 milionů korun. Filozofické fakulty ale upozornily, že pro stabilizaci podfinancovaných humanitních a společenskovědních oborů by bylo potřeba 1,4 miliardy korun.

Podle dokumentu, který připravila pracovní skupina, by měl rozpočet pro veřejné univerzity v roce 2024 vzrůst oproti letošku o 10,8 miliardy Kč, v roce 2025 o 13,8 miliardy a v roce 2026 o 16,8 miliardy korun, informovala ČTK. Cílem je přitom to, aby výdaje na vzdělávání na vysokých školách dosáhly úrovně 0,65 procenta HDP, to by bylo o dvě desetiny procentního bodu více než dnes.