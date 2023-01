Plat nižší než na gymnáziu. Filozofické fakulty bojují se zajištěním oborů

„Navýšení KENů pro humanitní obory situaci nemůže řešit, pokud nebude zároveň navýšen objem prostředků, jež na vysoké školy míří. Klíčovým problémem vysokých škol je jejich podfinancování jako celku a to by mělo být řešeno na úrovni národní co nejdříve, jako jedna z priorit, protože investice do vzdělávání jsou zásadním faktorem úspěšnosti naší země v budoucnu,“ uvedla rektorka Univerzity Karlovy a místopředsedkyně České konference rektorů Milena Králíčková.