Noční vlci v Česku plánují oslavy

Putinovi Noční vlci, ověšení symboly ruské invaze na Ukrajinu, vyrazili na spanilou jízdu do Berlína, napsala minulý týden agentura AFP.

Dorazí ruský motorkářský gang na pražské Olšanské hřbitovy, jak tomu bylo v minulých letech?

Podle kalendáře akcí, který mají ruští nacionalisté na svém webu, nic nenasvědčuje jejich příjezdu do německé metropole, a tím méně do Prahy.

Na 7. května si naplánovali zastávku v Zelenogradu, což je město necelých 40 kilometrů od Moskvy. V den, kdy si konec války připomínají Rusové, tedy 9. května, pak mají slavit Den vítězství v Rostově na Donu.

Klub navíc od loňska - kvůli podpoře ruské agrese vůči Ukrajině - figuruje na unijním sankčním seznamu.

Noční vlci Ruská motorkářská skupina s osobními vazbami na prezidenta Vladimira Putina

Její šéf Alexandr Zaldostanov, ale také třeba šéf slovenské pobočky Jozef Humbálek, jsou na sankčním seznamu Evropské unie

Skupina se hlásí ke Stalinovi, Putinovi, pravoslaví a ruskému nacionalismu, tvrdě napadá homosexuály

Její členové se aktivně účastnili anexe Krymu

Například Poláci už avizovali, že by motorkářům víza neudělili. „Máme nařízení omezující vstup Rusů do Polska,“ citoval server rádia ZET Macieje Wasika z ministerstva vnitra.

„Některé osoby spojené s Nočními vlky, včetně zakladatele (Alexandra) Zaldostanova, figuruji na sankčních seznamech EU, od čehož se bude odvíjet případný postup našich orgánů vůči nim,“ připomněl pak pro Seznam Zprávy ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

To ale neznamená, že někteří jejich příznivci, ať už z Ruska nebo jiných koutů Evropy, nemohou do Berlína či právě do Prahy vyrazit.

„Pokud by se někteří sympatizanti rozhodli část jízdy uskutečnit na území ČR a schvalovali či podporovali ruskou invazi na Ukrajině, mohlo by se jednat o trestný čin. Naše orgány podle toho budou postupovat,“ upozornil Rakušan.

Foto: Profimedia.cz Poslanec SPD Jaroslav Foldyna mezi českými příznivci Nočních vlků. Fotografie z roku 2021.

„Ještě uvidíme“

Akce tuzemských stoupenců Nočních vlků se ostatně konaly už v posledních letech, a to včetně loňska, tedy jen pár měsíců po únorovém vpádu na Ukrajinu.

Před Olšanskými hřbitovy je tehdy přivítalo několik desítek odpůrců se sochou Vladimira Putina na zlaté záchodové míse s krvavou myčkou v jedné ruce a písmenem Z na krku - symboly ruské agrese na východní Ukrajině.

Hlavní tváří českých Nočních vlků je Marek Radkovič, podnikatel z jižní Moravy a předseda spolku NV Europe MC (Noční vlci Evropa Motorcycle Club).

Seznam Zprávám řekl, že i letos vyrazí oslavit Den vítězství. „Každý rok to jezdíme uctít a oslavit, ale co přesně bude a který den, to ještě uvidíme,“ uvedl.

Zda čeští Noční vlci přijedou znovu na pražské Olšanské hřbitovy, prozradit nechtěl. Příliš sdílný nebyl ani k dalším aktivitám Nočních vlků v Česku. „Je to naše interní záležitost, nechci se k tomu vyjadřovat.“

Praha neeviduje 8. května na Olšanských hřbitovech žádné nahlášené shromáždění. V podvečer 9. května se na části hřbitova, kde leží sovětští vojáci, sejdou komunisté.

Foldyna se chystá do Děčína

Akcí ruského motorkářského klubu blízkého Kremlu se v minulých letech účastnil i současný poslanec SPD Jaroslav Foldyna.

Den vítězství přišel poprvé uctít v roce 2018 ještě coby místopředseda ČSSD. V kožené vestě Nočních vlků se svatojiřskou stuhou a ruskou vlaječkou.

Při tom se ostře hádal se svými odpůrci. Jeho konflikt s aktivistou Martinem Uhlířem zachycují dnes už ikonické fotografie. Foldyna se později pokusil vysvětlit svoje chování slovy: „Chtěl jsem mu dát jazyk.“

Foto: Profimedia.cz Jaroslav Foldyna na pietní akci k uctění obětí války a vítězství nad fašismem, rok 2018.

S ruskou vlajkou se fotil na Olšanských hřbitovech i předloni. Zda dorazí letos, redakci Seznam Zpráv neprozradil.

„To v tuhle chvíli nevím. My pořádáme vlastní pietní akt v Děčíně, s motorkáři i s dalšími vlastenci. Zatím o žádných dalších akcích nevím,“ řekl.

Město na dopoledne chystá tradiční pietní akt k výročí osvobození a porážce fašismu.