O dotace na střešní soláry je obří zájem. „Peněz máme dost,“ říká ministryně

Velký zájem je podle ní o fotovolatiku. „Ten zájem je mnohonásobně vyšší něž minulé roky a k dnešnímu datu máme tolik zájemců, že to přesahuje už celý minulý rok,“ oznámila Hubáčková.

„Běží kotlíkové dotace, jsou administrovány prostřednictvím krajů, zájem vidíme velký u některých krajů, někde se to rozbíhá. Chtěla bych apelovat na občany především z nízkopříjmových rodin, aby tyto dotace stoprocentně využili,“ vyzvala ministryně životního prostředí.

Dodala také, že se snaží vyjednat zavedení dotací na výměnu starých plynových kotlů. Dotace musí schválit Evropská komise, se kterou nyní stát jedná. Dosud podpora na výměnu plynových kotlů neexistuje, podle ministryně by to ale bylo vhodné, pokud by se plynové kotle měnily za jiné obnovitelné zdroje.