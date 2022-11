Obyvatelé Rokytnice jsou dál bez tepla. Spor radnice a firmy pokračuje

Nová dohoda mezi obcí a firmou by pro lidi neměla znamenat zvýšení cen. „To, co už je vyhlášené, to všechno tady bude fungovat, jak už to je lidem oznámené. Žádné zdražení nenastane. Tady jde jenom o to, jestli se bude topit, nebo ne, a jestli uhradit někomu nějaké předchozí náklady,“ uvedl starosta obce Michalec.