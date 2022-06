Opičí neštovice se mohou znovu rozšířit po festivalech, říká lékař

„Podle dostupných zpráv půjde o menší epidemii, než se předpokládalo. Osobně jsem se domníval, že po návštěvě mnohokrát zmiňovaných gay festivalů na Kanárských ostrovech a v Antverpách je řada osob v inkubační době a nemoc u nich v průběhu dnů či několika málo týdnů vzplane. To se nepotvrdilo,“ uvedl pro Seznam Zprávy Petr Husa, místopředseda Společnosti infekčního lékařství a přednosta Kliniky infekčních chorob FN Brno.

Nemocní, kteří nepotřebují léčbu za hospitalizace, mohou být v domácí izolaci. Infektolog Husa připomíná, že je třeba zamezit zejména jejich kontaktu s těhotnými ženami, lidmi s narušenou imunitou i zvířaty – jde totiž o zoonózu, tedy infekci přenosnou mezi zvířaty a lidmi. Vir by se tak zpětně mohl pomocí zvířat rozšířit.

„Je také potřeba, aby infikovaný člověk neměl sexuální styk do úplného vymizení vyrážky, nejméně však čtyři týdny. Rovněž lidé v karanténě po kontaktu s infekcí by neměli mít sexuální styk, a to nejméně tři týdny. Základní ochranou je nemít větší počet sexuálních partnerů a dodržovat pravidla bezpečného sexu,“ dodává infektolog.