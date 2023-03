Piráti stáhli návrh, který mířil na Babiše. ANO hrozilo obstrukcemi, tvrdí

Změna zákona, která mohla mít dopad na podnikání šéfa hnutí ANO a poslance Andreje Babiše v případě, že by znovu usedl do vlády, se nekoná.

Pirátský poslanec Jakub Michálek těsně před dnešním hlasováním stáhl svůj návrh, který počítal s tím, že by se nemohly soutěží o veřejné zakázky účastnit firmy, v nichž by premiér nebo ministr měl alespoň pětadvacetiprocentní podíl.

Poslankyně ANO Klára Dostálová však odmítla, že by byly obstrukce na pořadu dne. „Byla na tom politická dohoda, že se to stáhne,“ řekla Seznam Zprávám Dostálová. „Opravdu nevím, co bychom tam obstruovali. Spíše se myslím, že nikdo nechtěl porušit tu dohodu, tak to pan Michálek stáhnul,“ doplnila.

Přitom pokud by se o návrhu Michálka hlasovalo a prošel by, znamenalo by to, že to bude mít vliv na Agrofert v případě, že by se Babiš stal znovu členem vlády. Tento holding mohl v budoucnu přijít o veřejné zakázky v objemu miliard korun.