Plodnost v Česku loni vzrostla, byla nejvyšší od roku 1992

„Intenzita plodnosti rostla a v roce 2021 dosáhla nejvyšší úrovně od roku 1992, a to 1,83 dítěte na matku. Podle dat z roku 2020 tak ČR patřila v Evropě k nadprůměrným. Do roku 2021 plodnost ještě vzrostla, nyní se bude (Česko) řadit mezi nejvyšší,“ řekla novinářům Báštecká. Dodala, že všechny údaje za loňský rok ale některé státy ještě nezveřejnily.

Na přelomu tisíciletí patřilo Česko naopak k zemím s nejnižší plodností. V roce 1999 ženy přiváděly za svůj život na svět podle údajů ČSÚ zhruba 1,13 dítěte. Demografové poukazovali na to, že země začne rychle vymírat. I přes zvyšování plodnosti obyvatel přibývá jen díky příchodu cizinců.

Od prvních let tisíciletí do ekonomické krize plodnost rostla. V roce 2008 tak připadalo na ženu 1,5 dítěte. Poté ukazatel poklesl. V roce 2011 dosahoval 1,43. Poté se zase začal zvedat. V letech 2018 až 2020 se zastavil na 1,71 dítěte na ženu, loni poskočil na 1,83.

Plodnost podle Báštecké rostla za poslední desetiletí ve všech věkových kategoriích, tedy kromě nejmladších žen do 20 let. Mateřství se dál odsouvalo do vyššího věku. Zatímco v roce 2011 ženy rodily v průměru v 29,7 roku, loni jim bylo průměrně 30,4 roku, upřesnila Báštecká.