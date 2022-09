Pod čarou: Hra na dospělost nemá smysl. Mileniálové na to přišli jako první

Každá mladá generace bývá nositelem kulturního pokroku a trendů, ovšem jen do doby, než ji nahradí ta následující. Nevyhnutelně se to stalo i mileniálům. V poslední době proto sociální sítě i stránky lifestylových médií zaplavily výčty mileniálských koníčků a výrazů, kvůli kterým si z nich teenageři či čerství dvacátníci z generace Z rádi utahují.

Z větší části jsou to samozřejmě banality, protože každá mladá generace začne nosit jiné účesy a střih džínů než jejich šediví a nudní předchůdci, a často také běžné věci související s během času – třeba situace, kdy se mileniálové poprvé dostávají do manažerských pozic a začínají si stěžovat na své líné a rozmazlené mladší podřízené.

Termín, který by se do češtiny dal s trochou nadsázky přeložit snad jako „dospělákování“, se začal šířeji používat na počátku uplynulé dekády. Označovaly se jím mileniálské pokusy o dosažení nejrůznějších atributů a milníků tradičně spojovaných s dospělostí, od vyplňování složenek a daňového přiznání přes zodpovědnou práci v korporátu až po zakládání rodiny a nákup nemovitostí.

To by ale stále bylo velké zjednodušení. Pojem adulting totiž odkazoval nejen na ekonomické změny, ale také na posuny v tom, jak vlastně budujeme svou identitu a životní styl a jak se rozpouští jasná definice jednotlivých životních etap.

Velmi pěkně to vystihuje tato glosa , jejíž mladá autorka si zařídila všechny údajné atributy dospělosti včetně stálého vztahu, bydlení a solidní kancelářské práce, aby vzápětí zjistila, že nic z toho jaksi není povinné a je z toho jen nešťastná. Navíc podotýká, že snaha o dosažení symbolů dospělosti je v mnoha ohledech bojem proti úzkosti a nejistotě. Pro generaci mileniálů jsou to typické pocity pramenící ze zklamání a rozpadu životních perspektiv – v dětství nám slibovali šťastnou budoucnost a automatický pokrok, kdy je každá další generace bohatší než jejich rodiče, jenže opak byl pravdou, a výsledkem může být právě ona úzkostná hra na dospělost.

S odstupem let se ukázalo, že mladí Japonci neutíkali před zlou realitou a zodpovědností do digitálních fantazií, ale naopak se této realitě přizpůsobovali. Naučili se pohybovat na nejistém a proměnlivém pracovním trhu, zvykli si na to, že v životě často dochází k regresi a krokům zpět, a především že si svůj vlastní životní styl a „dospělost“ mohou a musí seskládat tak, jak je to pro ně zrovna nejvýhodnější.