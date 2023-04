Pod čarou: Ničí psychiku mladých TikTok? Zkusme se jich zeptat

Podobně se to má i s neustálým pobytem on-line díky chytrým telefonům. Kromě obecného znepokojení se začaly objevovat i obavy o vliv technologií na děti a mládež, které opakovaně vybublávají v médiích a veřejné debatě v podobě náhlé morální paniky.

Ta aktuální vypukla poté, co se kvůli politickým tlakům i bezpečnostním otázkám začala více debatovat rizika TikToku a zároveň bylo ve Velké Británii, USA a Francii publikováno několik nových studií o zhoršujícím se mentálním zdraví teenagerů.

Řada publicistů si všimla, že se situace začala výrazněji zhoršovat po roce 2010, přibližně v době prvního velkého rozmachu smartphonů a sociálních sítí typu Facebooku, YouTube či Instagramu. Nabídlo se tedy elegantní vysvětlení, že za psychické potíže dospívajících zjevně mohou sociální sítě a iPhony, a analýzy tohoto typu začaly bujet ve velkém – jedním z nejlepších příkladů této dedukce je nedávný hojně sdílený komentář Johna Burn-Murdocha na webu Financial Times.

Novináři i akademici se v tomto často odkazují na výzkumy americké psycholožky Jean M. Twengeové, která se dlouhodobě věnuje právě negativním dopadům technologií na mládež, publikovala na toto téma několik popularizačních knih a už v roce 2017 rozvířila debatu virálním článkem o „generaci zničené smartphony“ pro The Atlantic.

Dobré shrnutí těchto argumentů nabízí například psycholožka Jacqueline Nesiová, která smířlivě podotýká, že sociální sítě sice nejspíš na psychiku teenagerů prokazatelný negativní vliv mají (a v mnoha ohledech je to zřetelně horší u dospívajících dívek), ale rozhodně to není vliv hlavní a jediný. Vše se totiž odehrává v určitém společenském a osobním kontextu, a tak je zásadní, co přesně na sítích daný člověk dělá, jaké je jeho osobní psychické, majetkové, rodinné a další zázemí a jak na něj působí řada dalších faktorů.