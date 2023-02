Pod čarou: Osamělost se nám zažrala pod kůži. Může za to posedlost kontrolou

S odstupem téměř dvou let se ukazuje, že lockdowny byly skutečně jen dílčím a přechodným faktorem, a současným potížím s osamělostí bychom nejspíš čelili úplně stejně, i kdyby žádný covid nepřišel. Statistiky například ukazují , že u Američanů klesal počet kontaktů s přáteli (a tedy rostla osamělost) v období 2014-2019 ještě rychleji, než v následujících pandemických letech.

Samozřejmě lze jít ještě hlouběji do minulosti, protože souvislost modernity a nástupu průmyslové společnosti s rozpadem tradičních rodinných a komunitních struktur, individualizací a osamělostí je klasickým tématem společenských věd, a závěry notoricky populárního bestselleru Bowling Alone by šlo citovat donekonečna.