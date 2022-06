Polední menu zdražila. Zaměstnanců, kteří si nosí jídlo z domova, přibývá

Počet Čechů, kteří si s sebou do práce nosí doma uvařené jídlo, za poslední půlrok vzrostl ze 45 na 49 procent. Nejčastější motivací je úspora peněz, na druhém místě pak to, že sami pro sebe si lidé uvaří lépe a kvalitněji.

Příčinou je podle Stárka konzervatismus, který tu vládne už od 90. let minulého století. „Zatímco většina cen se srovnávala, v gastronomii ten nárůst nenastal. Díky tomu máme poměrně hodně zákazníků a lidé jsou ochotni akceptovat, že zaplatí více za spotřební zboží. Těžko už ale vstřebávají, že by měli zaplatit více i v restauracích,“ pokračuje s tím, že v současné chvíli už není možné, aby se provozovatelům dramaticky zvyšovaly náklady a zároveň ceny pro koncového zákazníka zůstaly stejné.

To, jestli zdražování přispěje k většímu odlivu hostů z restaurací, se podle něj nedá předvídat. „Doufám, že ne, ale do budoucna nikdo nevidí. Obecně si myslím, že se to bude řešit hodně regionálně. Někde mají lidé pocit, že kvůli tomu, že se zdraží něco o desetikorunu, by měli jít na barikády. Pro někoho je to normální a pro někoho je to vysloveně málo. Ale v zásadě se zkrátka musí prodávat za peníze, které jsou zaprvé lidé ochotni zaplatit a zadruhé, které dávají ekonomický smysl,“ vysvětluje podnikatel.