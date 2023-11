Vzniká největší soukromá síť škol v Česku

Elitní soukromé gymnázium PORG otevře novou pobočku také v Brně, i když se mu na ni nepodařilo získat licenci od Ministerstva školství. PORG, za nímž stojí investor a bývalý ředitel ČEZ Martin Roman, problém vyřešil jinak: Místo plánované investice 600 milionů korun do stavby moderní budovy a vzniku nového gymnázia vstoupil do stávající fungující školy v Brně na Mendlově náměstí.

„Licenci se nám získat nepovedlo, tak jsme to museli vyřešit jinak. Cítili jsme to jako závazek. Slíbili jsme to rodičům dětí, které jsou v Brně na naší základní škole, že budou mít možnost pokračovat na osmiletém bilingvním gymnáziu podle modelu a standardů PORG,“ říká Martin Roman s tím, že gympl otevřou od září 2025.

Moderní výuka, třetina učitelů z ciziny a pověst výběrové školy není zadarmo – základní škola za 180 tisíc korun ročně, gymnázium 170 tisíc, v Brně by to mělo být 130 tisíc. PORG si zároveň potrpí na dostupnost studia pro nadané žáky bez ohledu na finanční situaci rodičů. Proto uděluje stipendia pro talentované děti z rodin, jejichž finanční situace neumožňuje hradit školné v plné výši. Zhruba 20 procentům studentů škola přizná stipendium. Podmínkou je, že příjem jejich rodiny je nižší než 1,25 milionu korun ročně.

„Chápu, že s osmiletými gymnázii to vůbec není černobílé, protože na ně v Česku odchází až moc dětí, a tudíž to stát chce mít pod kontrolou a regulovat,“ říká Martin Roman, předseda správní rady PORG. „Nechápu ale, že je to uzavřený systém - kdo jednou získá licenci, má ji napořád, ať už to dělá jakkoliv. Místo aby někdo špatný skončil a někdo dobrý naskočil. Kdyby takhle fungovala liga, dodnes v ní hrají Blšany a Drnovice.“