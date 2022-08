Požár v Hřensku je uhašený, oznámili hasiči

V Mezní Louce podle Vlčka zůstane prozatimní hasičská stanice, kde bude šest profesionálnch jednotek, tedy 40 profesionálních hasičů. Zůstanou tam asi do konce srpna, bude záležet na počasí a srážkách, uvedl.

Vrtulníky, které se na boji s ohněm podílely, dnes odletí. Kdyby se v nepřístupném terénu objevily plameny nebo větší ohnisko, helikoptéra by byla s to doletět na místo do 30 minut, podotkl Vlček. Zdůraznil, že i po zdolání požáru bude důležité ohniska hlídat a případně zasáhnout včas. Proto na místě zůstává i prozatímní stanice v Mezní Louce.