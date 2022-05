Praha dala vládě ultimátum. Rozdělujte uprchlíky do krajů, jinak končíme

Pokud vláda do úterý příštího týdne nezahájí práce na vytvoření systému rozdělení uprchlíků do krajů, Praha uzavře své asistenční centrum ve Vysočanech (KACP). Po jednání magistrátního krizového štábu to dnes řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti). V Praze již nejsou ubytovací kapacity a podle primátora je v ní čtyřikrát víc uprchlíků na obyvatele, než v některých jiných krajích. Kvůli přeplněnosti již v Troji muselo vzniknout stanové městečko. Hřib před několika dny odeslal dopis premiéru Petru Fialovi (ODS), v němž apeloval na nalezení řešení.

Od vlády primátor očekává do úterý signál, že problém přeplněných kapacit v metropoli začala řešit. „Pochopitelně by tam měl být nějaký realistický harmonogram, ale momentálně čekáme, že se to vůbec začne řešit. Závažným a velice výrazným způsobem se to dotýká obyvatel. Jsem přesvědčen, že vláda nástroje (řešení) má a je potřeba, aby s nimi přišla,“ řekl Hřib.